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المجلس البلدي زلطن يبحث تنظيم العمل وأوضاع البلدية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد عميد بلدية زلطن، عمر الصغير، الاجتماع الأول مع أعضاء المجلس البلدي، لبحث آلية تنظيم العمل وتوزيع المهام بين الأعضاء.

الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس البلدي زلطن تلاه اجتماع آخر مع أعيان وحكماء البلدية، ومسؤولي الحرس البلدي، ومراقبة التعليم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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