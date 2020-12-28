معيتيق يبحث توحيد المؤسسات الحكومية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2020

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الاثنين مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، وعدد من المسؤلين بالمجلس الإجراءات المتخذة لتوحيد المؤسسات الحكومية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء متابعة الإجراءات المتخدة لتوحيد المؤسسات الحكومية وما تم اتخاذه بشان توحيد مخرجات الميزانية العامة للدولة بالإضافة لبحث آليات تنفيد مشروعات التنمية وتدعيم اللامركزية .

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على تفعيل دور مجلس التخطيط الوطني لممارسة اختصاصاته من خلال تفعيل مجالس التخطيط في البلديات.