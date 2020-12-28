تواصل جرائم سرقة أسلاك الكهرباء بعدد من المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام مجهولين بسرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 2200 متر، ما تسبب في فقد التغذية عن خط أمان، وانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة المرازيق بقصر بن غشير.

وقالت الشركة إن فرق الصيانة ستباشر عملها لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد حصر الأضرار.

وأعلنت الشركة سرقة أسلاك بمسافة 1950 مترا بإدارة توزيع زليتن، مناشدة ضرورة وضع حد لهذه الجرائم وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى معاناة إضافية للشركة، وانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين.

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