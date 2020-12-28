المصرف المركزي: “الصديق الكبير” يبحث ضوابط بيع النقد الأجنبي بالسعر الجديد

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعا اليوم الاثنين مع مدراء الإدارات المعنية بالمصرف.

وذكر المصرف في بيان له طالعته “الساعة 24” أن الاجتماع جاء لمناقشة الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي بناءً على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي، يوم 1816 أكتوبر الجاري تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.