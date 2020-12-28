شركة الكهرباء تلجأ للجزائر لحل أزماتها المتراكمة

وقعت الشركة العامة للكهرباء اتفاقية جديدة، أمس الأحد، مع مجمع سونلغاز الجزائري؛ لتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال الإنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وكذا الطاقات المتجددة والتكوين.

وأفادت مصادر صحفية، أن ذلك جاء بعد فشل الإدارة المحلية في حل الأزمات المتراكمة التي تعاني منها الشبكة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أن هذا التعاون يندرج في إطار مواصلة المبادلات التي جرت بين فرق الشركتين بعد تدخل الفريق التقني لسونلغاز شهر أكتوبر الماضي من أجل إصلاح وإعادة تشغيل محطة الطاقة بمنطقة خمس في أقل من 10 أيام.

وشدد العبدلي، على أن هذا الدعم جاء من خلال المساهمة الفعالة لفرق سونلغاز في تشغيل 500 ميجاواط في الشبكة الليبية عقب أشغال الصيانة.

ومن جهته، قال المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص، إن ديناميكية التعاون مع ليبيا تندرج في إطار الشراكة رابح-رابح، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بعرض كل الفرص المتاحة والمصالح المشتركة للشركتين.

وأضاف أنه خلال الأيام المقبلة سيتم إنشاء مجموعة عمل ستنشط في مختلف مجالات التعاون بين البلدين، وستسمح بفتح مرحلة طارئة على المستوى القريب وعلى المستوى المتوسط والبعيد من خلال تعاون مستدام.

يذكر أن غالبية المدن الليبية تعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، حدوث العديد من وقائع سرقة لخطوط الكهرباء، والأسلاك الكهربائية، الأمر الذي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.

وتعود أزمة الكهرباء في ليبيا إلى ما بعد أحداث عام 2011م، رغم الكم الضخم من المبالغ المنصرفة على هذه الشبكة، حيث انطلقت المجموعات الإرهابية فقطعت الكهرباء لترهيب المواطنين، وقامت بسرقة الكابلات والأسلاك النحاسية ضمن عمليات النهب والسرقة التي اجتاحت البلاد.

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