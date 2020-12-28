الثني يبحث احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
28 December, 2020
بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئٔاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الاجتماع ضم مدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، ومدير عام مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش، بحضور رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة.
وناقش الاجتماع ملف تطوين العلاج بالداخل، والعلاج في الخارج وآليات إدارته، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه.
وأكدت مدير عام مركز بنغازي الطبي أن حوالي 359 مواطنة ومواطناً تم إيفادهم للعلاج بالخارج.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بضرورة الإسراع في توفير مصنع للأكسجين، ووضع آلية لتوفيره بمركز بنغازي الطبي إلى حين توفير المصنع.
واطلع الثني على أبرز المشاكل التي تواجه مركز سبها الطبي، مؤكدا على ضرورة معالجتها في أسرع وقت مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون التام مع جهاز الإمداد الطبي لتوفير الخدمات للمواطنين، وضمان استمرارها.
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