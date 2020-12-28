الثني يبحث احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئٔاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الاجتماع ضم مدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، ومدير عام مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش، بحضور رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة.

وناقش الاجتماع ملف تطوين العلاج بالداخل، والعلاج في الخارج وآليات إدارته، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه.

وأكدت مدير عام مركز بنغازي الطبي أن حوالي 359 مواطنة ومواطناً تم إيفادهم للعلاج بالخارج.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بضرورة الإسراع في توفير مصنع للأكسجين، ووضع آلية لتوفيره بمركز بنغازي الطبي إلى حين توفير المصنع.

واطلع الثني على أبرز المشاكل التي تواجه مركز سبها الطبي، مؤكدا على ضرورة معالجتها في أسرع وقت مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون التام مع جهاز الإمداد الطبي لتوفير الخدمات للمواطنين، وضمان استمرارها.