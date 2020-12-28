الثني يطلع على احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين

اطلع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، على احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي للاطمئنان على سير العمل في المركزين، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الاجتماع مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، ومدير عام مركز سبها الطبي، عبدالرحمن عريش، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة.

وقالت الحكومة الموقتة إن الاجتماع ناقش «ملف توطين العلاج بالداخل، والعلاج في الخارج وآليات إدارته، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه».

وأكدت مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي أن «حوالي 359 مواطنة ومواطناً تم إيفادهم للعلاج بالخارج».

وأضافت الحكومة الموقتة أن الثني أصدر من جهته «تعليماته بضرورة الإسراع في توفير مصنع للأكسجين، ووضع آلية لتوفيره بمركز بنغازي الطبي إلى حين توفير المصنع»، مشيرة إلى أنه اطلع أيضا على أبرز المشاكل التي تواجه مركز سبها الطبي، مؤكدا ضرورة معالجتها في أسرع وقت.

وأثنى مديرا مركز بنغازي الطبي ومركز سبها الطبي على دور جهاز الإمداد الطبي في توفير الاحتياجات الخاصة بالمركزين. فيما طالبهما رئيس الحكومة الموقتة بضرورة التنسيق والتعاون التام مع جهاز الإمداد الطبي لتوفير الخدمات للمواطنين، وضمان استمرارها.

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