قويرب: التواجد التركي في ليبيا عار ونكسة للبلاد

أكد عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، أن حديث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن استمرار تواجد قوات عسكرية من بلاده في ليبيا، كان متوقعًا، موضحًا أن الأمور في ليبيا حالياً تخضع لعملية إعادة تموضع.

وشدد قويرب، على أن الحرب انتهت في ليبيا ولا مجال لعودتها نهائيا، معتبراً أن ما يحدث حاليا من تصريحات واتهامات متبادلة، مجرد محاولة من كل الأطراف سواء محلية أو دولية، لإيصال رسالة للخارج بأنها موجودة في أي تسوية سياسية مستقبلية لا أكثر ولا أقل.

ووصف قويرب، قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء قوات بلاده في ليبيا، بالأمر المحزن الذي يخالف ما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي اتفقت على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا في غضون 90 يوما، إلا أن قرار التمديد يؤكد أن أنقرة لا تريد الالتزام بكل مخرجات الحوار.

وشدد قويرب، على ضرورة خروج الأتراك وكل مقاتل أجنبي من الأراضي الليبية، على اعتبار أنه مطلب شعبي ويتفق مع ما نص عليه اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، معتبراً أن قرار تمديد الوجود التركي يأتي محاولة لتحقيق أكبر قدر من المصالح، خصوصًا أنها تتواجد في مناطق كبيرة بالمنطقة الغربية، وهذا الأمر بمثابة عار ونكسة على ليبيا.

وبيّن قويرب، أن تركيا كانت موجودة في ليبيا قبل حرب طرابلس في 4 أبريل 2019م، وذلك من خلال اعترافات الدواعش الذين كانوا موجودين في سرت، الذين كشفوا كيف دخلوا البلاد عن طريق تركيا، مؤكدا أن أنقرة نظمت رحلات جوية خلال الفترة بين عامي 2014م و2019م، بخلاف السفن التركية التي كانت تنقل أسلحة إلى ليبيا.

واعتبر قويرب، أن مذكرة التعاون التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق غير المعتمدة هي كاشفة فقط للدور التركي وليست منشئة له، خصوصاً أن الدور التركي موجود وقوي وفقًا للدلائل والبيانات.

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