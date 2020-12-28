الثني يطالب هيئة المواصلات بسرعة إنجاز مشاريع الطرق وصيانة وتطوير المطارات

طالب رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الهيئة العامة لمواصلات والنقل التابعة للحكومة بسرعة انجاز مشاريع الطريق وصيانة وتطوير الموانئ والمطارات لضمان تقديمها عملها وخدماتها على أكمل وجه، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، اليوم الاثنين.

وقالت الحكومة الموقتة إن الثني اطلع خلال الاجتماع على نسب انجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها، وناقش سير العمل في الهيئة ومشاريعها.

وأضافت الحكومة الموقتة أن الثني أكد لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل خلال الاجتماع «على ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع خاصة فيما يتعلق بالطرق، إضافة إلى تطوير وصيانة المطارات والموانئ لضمان تقديمها عملها وخدماتها على أكمل وجه».

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