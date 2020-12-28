البعثة الأممية: اجتماع اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
28 December, 2020
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الإثنين الاجتماع الثاني للجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز.
وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن اللقاء تمحور حول القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات
واستضاف اللقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط اجراؤه في 2021/12/24 بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.
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