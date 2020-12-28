البعثة الأممية: اجتماع اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2020

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الإثنين الاجتماع الثاني للجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز.

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وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن اللقاء تمحور حول القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات

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واستضاف اللقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط اجراؤه في 2021/12/24 بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.