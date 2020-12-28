استمرار اعتصام المدارس في طبرق وما جاورها

أخبار ليبيا 24-خاص

جدد مدراء المدارس بمراقبة تعليم طبرق، اليوم الإثنين، استمرار اعتصامهم حتى تُلبى مطالبهم بزيادة المرتبات.

يأتي ذلك، بينما انطلقت الدراسة في عدد من مراقبات التعليم التابعة لوزارة التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة” وسط اجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

وأكد، بيان، أن جميع مدراء المدارس والمعلمين مستمرين في اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم بتنفيذ القانون رقم (4) الصادر عن مجلس النواب.

وجاء، في البيان، “أنه لا يحق لأي جهة إدارياً أو قانونياً تهديد مدراء المدارس أو المعلمين، لأن الاعتصام مطلوب للمعلمين للمطالبة بحقوقهم، وإننا مستمرين في الاعتصام حتى تنفيذ القانون المشار إليه”.

وأكد، نقيب المعلمين في طبرق، سالم نصر، لأخبار ليبيا24، أن أكثر من 50 مدير مدرسة في طبرق والبلديات المجاورة لها، شاركوا في صياغة البيان، لافتًا إلى أن النقابة تحمل المسؤولية لأي مدير مدرسة يفتح أبواب مدرسته بسبب جائحة كورونا.

واعتبر نصر، أن أي مدير مدرسة يفتح أبواب مدرسته أمام الطلاب يكون سبباً في ضياع حقوق المعلمين.