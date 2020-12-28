“الحويج”: “خارجية الحكومة الليبية” ستكون أول وزارة إلكترونية

وافق وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج على البدء في الانضمام لمشروع الحكومة الإلكترونية، لتكون أول وزارة تسعى إلى التقليل من استعمال الورق في المعاملات الإدارية.

وعقد “الحويج” اجتماعاً اليوم الاثنين لتنظيم وتقييم أداء الوزارة لعام 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع عقد بديوان الوزارة في مدينة بنغازي حبيب الميهوب وكيل الوزارة، وعبد الحميد المقيرحي مدير مكتب الوزير، وعلى بوجنوب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومجدي عقيلة المراقب المالي العام للوزارة، بحضور مدير مكتب التنسيق والمتابعة المكلف، ورؤساء أقسام شؤون الموظفين والإدارية والمالية.

وأوضح البيان أن الحويج وجه بالإسراع في إتمام الجرد السنوي، وإعداد التقارير السنوية للوزارة التي تعكس نشاطها وأهم الأعمال المنجزة خلال عام 2020، بالإضافة إلى إعداد الخطة السنوية لعام 2021.

وأضاف البيان: “أثنى الحضور على ما قام به الحويج خلال الفترة الماضية وعلى وجه الخصوص إتمام الترقيات المستحقة للموظفين، وافتتاح معهد الدراسات الدبلوماسية، وتطوير وصيانة مقار وزارة الخارجية سواء في مدينة البيضاء أم بنغازي، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب قنصلية في بعض المدن لتقديم أفضل الخدمات القنصلية لسكان تلك المدن”.