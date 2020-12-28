ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

28 December, 2020

إطلع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية الدكتور عادل عوض الزائدي ،اليوم الاثنين ،على آخر المستجدات لدى اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية.

و بحث الاجتماع الإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع العوامي، برفقته أعضاء اللجنة، آخر مستجدات العملية الانتخابية، وتحديد يوم الاقتراع ببلديات جالو وأوجله وأجخرة.

وناقش خلال اجتماع عقده في مكتبه بمدينة بنغازي، ضم المستشار رئيس اللجنة المركزية أيضاً فتح باب التسجيل في عشر بلديات آخرى والتي تم تحديدها مسبقا من قبل اللجنة المركزية.

من جهته أكد الوزير الحكم المحلي للجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية، على تكثيف الحملات التوعويه وحث الناخبين على إختيار العناصر الكفؤة والمتميزة ببلدياتهم.