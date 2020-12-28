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“السايح” يطلع “ستيفاني” على الاستعدادات القانونية لإجراء الانتخابات نهاية 2021

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاجتماع الثاني للجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

ذكر بيان “البعثة”: “تمحور اللقاء حول القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات، واستضاف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض اجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط اجراؤه في 2021/12/24 بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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