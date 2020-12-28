الثني يطلع على نسب إنجاز المشاريع التابعة لهيئة المواصلات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2020

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين على نسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن اجتماع الثني مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر، والذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث سير العمل في الهيئة ومشاريعها.

وأطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس الحكومة على نسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

وأكد الثني على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع خاصة فيما يتعلق بالطرق، إضافة إلى تطوير وصيانة المطارات والموانئ لضمان تقديمها عملها وخدماتها على أكمل وجه.