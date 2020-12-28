الثني يطلع على نسب إنجاز المشاريع التابعة لهيئة المواصلات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
28 December, 2020
اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين على نسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن اجتماع الثني مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر، والذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث سير العمل في الهيئة ومشاريعها.
وأطلع رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس الحكومة على نسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.
وأكد الثني على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع خاصة فيما يتعلق بالطرق، إضافة إلى تطوير وصيانة المطارات والموانئ لضمان تقديمها عملها وخدماتها على أكمل وجه.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك