قزيط: لا بد من الوصول إلى انتخابات ليبية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال

اعتبر عضو ما يسمى بمجلس الدولة، بلقاسم قزيط، أن المناخ الدولي للمرة الأولى بات مواتياً لإنجاز حل توافقي لإنهاء الأزمة الممتدة قبل سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الأمر ليس سهلا، لكنه أصبح ممكناً جداً في الوقت الحالي.

وعبّر قزيط، عن تفاؤله بالجهود الحالية التي تسعى لرأب صدع الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنه رغم الصعوبات التي من المنتظر أن تواجهها اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، إلا أن بذل أعلى درجة من الجدية والحماس يمكن إنجاز التوافقات المطلوبة لأن التوافق يعني خروج البلد من أزمتها الطويلة، والطريق الوحيد إلى دولة ديمقراطية هي الانتخابات.

وشدّد قزيط على أنه من المهم جدا الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال، لأنها ستحسم مسألة نزاع الشرعيات الذي أدخل البلاد في أتون الحرب والصراع، موضحاً انه ما لم تكن هناك آلية واضحة لاختيار سلطة تنفيذية موحدة تدير البلاد حتى إجراء الانتخابات المقبلة فلن يتم الوصول أبداً إلى انتخابات حقيقية، لكن يجب أن تكون هناك أولا سلطة موحدة، وعلى الجميع أن ألا يغفلوا أن بعض المتصارعين على السلطة يعتبرون تراجعهم خطوة واحدة سينتج عنه التقهقر أميال بعيداً عن الحكم.

وأكد قزيط، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة كان المستفيد الأكبر من الانقسام، وهو الذي عمل على استمرار وترسيخ هذا الانقسام بينما كانت مهمته الرئيسة هي توحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية، بحسب تعبيره.

وقال قزيط، إن المشهد في ليبيا الآن يشبه إدارة لفوضى يستغلها الجميع للقفز على السلطة، لكنها ليست بإدارة ليبية، بل هي إدارة خارجية. والبلاد بكل أسف باتت مسرح صراع إقليمي، وعديد من الدول تحاول جعل ليبيا منطقة نفوذ أو حديقة خلفية لها، إلا أنه يتصور أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستحد بشكل كبير من التمدد الإقليمي والدولي في ليبيا.

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