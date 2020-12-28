“الثني” يوجه بسرعة إنجاز مشروعات الطرق والموانئ  

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على نسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر.
وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، سير العمل في الهيئة ومشاريعها.
وأطلع عبد القادر، رئيس مجلس الوزراء على نسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.
ووجه الثني بالإسراع في إنجاز المشاريع خاصة فيما يتعلق بالطرق، إضافة إلى تطوير وصيانة المطارات والموانئ لضمان تقديمها عملها وخدماتها على أكمل وجه.
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