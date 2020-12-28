“الثني” يوجه بسرعة إنجاز مشروعات الطرق والموانئ  

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين على نسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر.

وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، سير العمل في الهيئة ومشاريعها.

وأطلع عبد القادر، رئيس مجلس الوزراء على نسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

ووجه الثني بالإسراع في إنجاز المشاريع خاصة فيما يتعلق بالطرق، إضافة إلى تطوير وصيانة المطارات والموانئ لضمان تقديمها عملها وخدماتها على أكمل وجه.