ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 December, 2020

أستقبل رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ، اليوم الاثنين ،ممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا في بيان توصلت “بوابة افريقيا الاخبارية” على نسخة منه ،إن اللقاء استعرض أوجه التعاون فيما بين مكتب النائب العام والمؤسسات الحقوقية.

كما تناول اللقاء أستعراض حالة حقوق الانسان في ليبيا ،وسبل تعزيزها والرفع من مستواها وإيجاد إلية عمل لتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز ضمان حماية وصون حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة ،ومواصلة اللقاءات التنسيقية والتشاورية بهذا الشأن.