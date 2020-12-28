صنع الله يطالب شركة الزويتينة بوضع خطة لتطوير حقولها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2020

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مسؤولي شركة الزويتينة بوضع خطة عمل لتطوير حقول الشركة وخاصة الامتياز م -ن 74 ودراسة الجدوى الاقتصادية منه واستكمال تطوير حقول 103 د و 103 أ وتحقيق المستهدف.

وأضاف صنع الله خلال الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة بمقر شركة سرت بمرسى البريقة أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها قطاع النفط بصفة عامة والشركة بصفة خاصة وانتشار جائحة كورونا إلا أنها استطاعت الانتهاء من حفر بئرين هذا العام 2020 والبدء في عمليات حفر بئر آخر.

وجرى خلال الاجتماع عرض أنشطة إدارات الشركة المختلفة وما تم تحقيقه في 2020 والأعمال التي تعتزم تنفيذها والميزانيات للعام 2021 وبرامج الحفر التطويري المقترحة والتي تعتزم الشركة تنفيذها .

واكد السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة الزويتينة من أعرق الشركات النفطية وتلعب دورا كبيرا في صناعة النفط في ليبيا وتقدم خدمات للشركات المجاورة في مناطق عملياتها، وعليها تبنّي أفكار وخطط جديدة وضخ دماء شابة متميزة لزيادة الإنتاج وهي قادرة على ذلك ولجنة الملاك الجديدة للشركة ستكون خير داعم لتعزيز الاحتياطي وزيادة نشاط الشركة، وأكدوا على أهمية التقيد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة واتباع القواعد الأساسية لحماية العاملين وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا والاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالحقول والمواني النفطية .