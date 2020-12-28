وقفة احتجاجية لأعضاء الهيئات القضائية بجالو للتنديد باختفاء “لندي”

نظم أعضاء الهيئات القضائية بجالو أوجلة، وقفة احتجاجية، للتنديد باختفاء القاضي بمحكمة جالو الجزئية مصطفى عيسى لندي.

وذكر أعضاء الهيئات القضائية، أنه قد تم فقدان الاتصال بزميلهم الذي غادر مدينة الكفرة فجر يوم الجمعة الماضي، قاصدا مقر عمله وإقامته بمدينة جالو، رفقة أسرته، إلا أنه لم يصل بعد إلى وجهته المقصودة.

وأشار الأعضاء، إلى أنه قد فقد الاتصال بـ “لندي”، وهواتفه مقفلة حتى هذا التوقيت، ولم تتوفر أية معلومات عنه.

وناشدوا المجلس الأعلى للقضاء، بتعزيز التواصل مع الجهات المختصة، والحث على بذل المزيد من الجهد في البحث والتحري، بما في ذلك الاستعانة بوسائل البحث الجوي في تلك المنطقة، لسرعة عودة “لندي”.

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