حملة تطوعية لترميم الطريق الرابط بين سرت والجفرة

قامت مجموعة من المتطوعين بمدينة سرت بحملة ترميم واسعة للطريق الرابط بين سرت والجفرة بمجهودات ذاتية، وهو الطريق الذي بسببه راحت عديد الأرواح نتيجة حوادث السير المميتة.
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قناة ليبيا
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