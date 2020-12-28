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حملة تطوعية لترميم الطريق الرابط بين سرت والجفرة

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قامت مجموعة من المتطوعين بمدينة سرت بحملة ترميم واسعة للطريق الرابط بين سرت والجفرة بمجهودات ذاتية، وهو الطريق الذي بسببه راحت عديد الأرواح نتيجة حوادث السير المميتة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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