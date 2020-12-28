“الحويج” يبحث مع رئيس “منظمة خريجي الأزهر” توفير منح خارجية للطلاب الليبيين

في إطار سعيه لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون و أوضاع الليبيين بالخارج ، اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج صباح اليوم الإثنين، مع رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع ليبيا الشيخ أكرم فرج الجراري، بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنغازي.

تناول الاجتماع نشاط المنظمة والأعمال التي قامت بها منذ تأسيسها والمشكلات والعراقيل التي تواجهها، وكان هذا الاجتماع في إطار سعى الوزير لمساعدة المنظمات والمؤسسات داخل ليبيا وخارجها خاصة أن هذه المنظمة يُقدم من خلالها الأزهر الشريف المُنح الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين به، وفي ختام اللقاء تسّلم الوزير حصيلة عمل المنظمة لعام كامل.