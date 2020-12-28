الحويج يبحث عراقيل عمل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2020

بحث وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج اليوم الإثنين مع رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع ليبيا الشيخ أكرم فرج الجراري العراقيل التي تعترض عمل المنظمة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الخارجية ببنغازي تناول نشاط المنظمة والأعمال التي قامت بها منذ تأسيسها والمشكلات والعراقيل التي تواجهها.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع يأتي في إطار سعي وزير الخارجية لمساعدة المنظمات والمؤسسات داخل ليبيا وخارجها خاصة وأن الأزهر يقدم من خلال هذه المنظمة المُنح الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين به.

وتسلم الحويج في ختام الاجتماع تقريرا يبين حصيلة عمل المنظمة لعام كامل.