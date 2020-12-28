البرلمان العربي يرفض تصريحات وزير الدفاع التركي حول ليبيا

أعرب البرلمان العربي عن رفضه التام للتصريحات العدائية التي أطلقها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا.

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أكد في تصريحات صحفية أن هذه التصرفات تشكل انتهاكا صارخا للأمن القومي الليبي، وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح وإرسال المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، مؤكدا أن زيارة أكار تعبر عن النوايا التركية الرامية لعرقلة جهود حل الأزمة الليبية سياسيا.

وطالب العسومي مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف تدخلات تركيا المتكررة بالشؤون الداخلية الليبية.

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