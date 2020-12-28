ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 December, 2020

دعت الخارجية الفرنسية في بيان لها، اليوم الاثنين، كل الأطراف الليبية إلى التركيز على العملية السياسية، والعمل على تنظيم انتخابات خلال عام.

وأكدت الخارجية الفرنسية على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين الجيش الوطنى وقوات الوفاق، والذى تم التوصل إليه فى أكتوبر الماضى.

كما شددت الخارجية الفرنسية، على ضرورة التركيز على إخراج المرتزقة من البلاد، والقوات الأجنبية.

من جانبه، دعا مجلس الأمن الدولي في وقت سابق كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الانسحاب من ليبيا، بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر.