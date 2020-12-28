المرصد السوري: تركيا تعمل على إرسال دفعات من المرتزقة إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري أن تركيا علقت عودة المرتزقة ومقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا منذ ثلاثة وأربعين يوما.

وأوضح المرصد في بيان له أن هناك أنباء عن عودة دفعات منهم مطلع العام القادم، مشيرا إلى أنه لا يزال نحو ألفي مرتزق سوري متواجدين في ليبيا، في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، ومبينا أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية بلغ حتى الآن نحو ثمانية عشر ألف مرتزق من الجنسية السورية، بينهم ثلاثمئة وخمسون طفلا دون سن الثامنة عشرة.

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