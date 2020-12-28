أوغلو: لولا تركيا لغرقت ليبيا في الفوضى 

دعا وزير الخارجية التركي مولود ‏جاوش أوغلو إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، والتهاون مع أي محاولات لهجمات جديدة في ليبيا، على حد زعمه.

وقال أوغلو في تصريحات اليوم الاثنين: “لو أن ‎تركيا لم تستجب لطلب حكومة الوفاق بشكل إيجابي، لغرقت ليبيا في الفوضى”، وتابع: “بفضل جهودنا تَغيَّر اتجاه الرياح وجرت محاولات حوار ومصالحة بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة” وفق ادعائه.

‏وأضاف الوزير التركي: “لدينا علاقات قوية مع ‎الجزائر والمغرب وتونس، ولهذه الدول الثلاث دور هامّ يجب أن تلعبه في الأزمة الليبية، وتركيا أصرّت على مشاركتهم في مؤتمر برلين”.