ليبيا الان

أوغلو: لولا تركيا لغرقت ليبيا في الفوضى 

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا وزير الخارجية التركي مولود ‏جاوش أوغلو إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، والتهاون مع أي محاولات لهجمات جديدة في ليبيا، على حد زعمه.

وقال أوغلو في تصريحات اليوم الاثنين: “لو أن ‎تركيا لم تستجب لطلب حكومة الوفاق بشكل إيجابي، لغرقت ليبيا في الفوضى”، وتابع: “بفضل جهودنا تَغيَّر اتجاه الرياح وجرت محاولات حوار ومصالحة بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة” وفق ادعائه.

‏وأضاف الوزير التركي: “لدينا علاقات قوية مع ‎الجزائر والمغرب وتونس، ولهذه الدول الثلاث دور هامّ يجب أن تلعبه في الأزمة الليبية، وتركيا أصرّت على مشاركتهم في مؤتمر برلين”.

 

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تركيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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