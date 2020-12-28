مغيب: أنقرة أرادت إرسال رسالة مفادها أن غرب ليبيا تحت سيطرتها بالكامل

أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب، أن زيارة الوفد المصري لـلغرب الليبي، جاءت في توقيت مهم لمنع إشعال أي حرب في المنطقة في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الوفد ربما قدم النصيحة للطرف الغربي بعدم الانجرار وراء المخطط التركي.

ولفت مغيب إلى أن الجانب الغربي لا يملك قراره، لذلك لن يرحب بكل ما طرحه الجانب المصري، مشددا على أن الزيارة المفاجأة التي جرت من الناحية التركية، تؤكد أنها تتابع المشهد وأنها تسعى لعرقلة المشهد بكل وسيلة.

ورأى أن الوفد التركي أراد إرسال رسالة مفادها أن الغرب الليبي بالكامل تحت السيطرة العسكرية التركية، خاصة بإقامة الحفل والترتيبات التي جرت بشكل مفاجئ.

ومثلت زيارة الوفد المصري إلى العاصمة الليبية، طرابلس، الأحد 27 ديسمبر، نقطة تحول في المشهد، لم تتضح نتائجها بعد.

الزيارة هي الأولى التي تم الإعلان عنها منذ عدة سنوات، وتكمن أهميتها في الخطوات التي تتتبعها وإن كانت ستقود إلى تقارب حقيقي من شأنه حل الأزمة الليبية، أم أنها ستقتصر على لقاء طرابلس دون تفاهمات مستقبلية.

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