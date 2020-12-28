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المشاركون في ملتقى برقة الجامع يؤيدون إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حيث أكد الملتقى في بيانه الختامي على خمس نقاط، تصدرها تأييد سكان إقليم برقة لموعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب دعمهم للقوات المسلحة ومسارها التفاوضي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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