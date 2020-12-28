المشاركون في ملتقى برقة الجامع يؤيدون إجراء الانتخابات

حيث أكد الملتقى في بيانه الختامي على خمس نقاط، تصدرها تأييد سكان إقليم برقة لموعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب دعمهم للقوات المسلحة ومسارها التفاوضي.

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