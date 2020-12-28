دبرز: الشق الأمني هو الجزء الرئيس في محادثات الوفد المصري بطرابلس

رأى عضو ما يسمى بمجلس الدولة، بلقاسم دبرز، أنه من المبكر الحديث عن نتائج اجتماعات الوفد المصري الذي يزور طرابلس خاصة بعد التوتر الأخير بين حكومة الوفاق غير المعتمدة ومصر.

وقال دبرز، إن الشق الأمني هو الجزء الرئيسي في المحادثات بين الجانبين، إضافة إلى الحديث عن الأوضاع السياسية ومن بينها خيار استمرار “الوفاق” في أداء مهامها، موضحاً أنها ستطالب بتفعيل الاتفاقيات المشتركة الموقعة سابقاً والتي تخدم البلدين، إضافة إلى تنسيق الترتيبات بين الجانبين بعد معرفة خيارات الدولة المصرية في التعامل مع الملف الليبي.

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