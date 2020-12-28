الحويج يتابع أداء وزارة الخارجية للعام الحالي وخطتها للعام القادم

أكد وزير الخارجية، عبد الهادي الحويج، اليوم، على ضرورة الإسراع في إتمام الجرد السنوي، وإعداد التقارير السنوية للوزارة التي تعكس نشاطها خلال العام الحالي، وإعداد الخطة السنوية للعام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي مع وكيل الوزارة، حبيب الميهوب، ومدير مكتب الوزير، عبد الحميد المقيرحي، ومديري الإدارات وروساء الأقسام بوزارة الخارجية.

وخلال الاجتماع وافق الحويج على البدء في إنشاء الحكومة الإلكترونية لتكون وزارة الخارجية أول وزارة تسعى إلى التقليل من استعمال الورق في المعاملات الإدارية.

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