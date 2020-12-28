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ميناء طرابلس يفرج عن صمامي مياه لجهاز النهر الصناعي

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد مدير شركة المياه والصرف الصحي ببني وليد، المهندس يوسف الجدك، اليوم الإثنين، أن جمارك ميناء طرابلس البحري أفرجت عن صمامي مياه خاصين بجهاز النهر الصناعي، بعد إجراء تحسينات عليهما وفق الاتفاقية المبرمة مع الشركة المصنّعة في هولندا.

وأوضح الجدك في تصريح نشره المجلس البلدي بني وليد عبر صفحته على «فيسبوك» أن فرق الصيانة التابعة لجهاز النهر الصناعي متواجدة في منطقة الشويرف، وستباشر في تركيب الصمامين في محطة التحكم بالشويرف فور وصولهما من طرابلس.

وأشار المجلس البلدي بني وليد إلى أن الصمام المغذي لاحتياجات مدينتي بني وليد وترهونة من المياه أُقفل في نوفمبر الماضي لإصلاح التسريب الواقع في الخط المغذي للمدينتين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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