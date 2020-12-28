بدء اعمال رصف الطريق الرابط بين طريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي‎

انطلقت اعمال مشروع ترصيف الطريق الرابط بين طريق المطار و مشروع الهضبة الزراعي احد المداخل الرئيسية والمهمة لمحلة مشروع الهضبة الزراعي بلدية ابوسليم

ويشمل هذا العمل اجراء التحورات المهمة لانشاء جزيرة دوران لاربع شوارع امام شركة اكاكوس للعمليات النفطية وتوسعة الطريق ، وانشاء غرف صرف مياه الامطار سيكون منها الامتداد لخدمات الطرق .

وجاري العمل حالياً علي فتح مسارات جانبية حتي يتسنى للشركة المنفذة العمل بكل اريحية .

تاتي هذه الاعمال بالتنسيق المباشر بين بلدية ابوسليم وشركة اكاكوس للاعمال النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذها .