الفرجاني تشكك في التزام الوفاق بنتائج المباحثات مع الوفد المصري

أكدت الكاتبة الصحفية عفاف الفرجاني، أن زيارة وفد مصري لحكومة الوفاق غير المعتمدة، تؤكد على مبادرة القاهرة والتفاهمات التي حصلت بمدينة الغردقة في وقت سابق.

ولفتت الفرجاني، في تصريحات صحفية، أن هذه الزيارة تمثل انفراجة مهمة إن لم تتدخل تركيا لتعرقل أي توافق بين القاهرة وطرابلس.

وأعربت الفرجاني عن تشكيكها في مدى التزام الوفاق بما تم مناقشته مع الجانب المصري، خاصة في ظل النفوذ التركي المسيطر على قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وقام وفد مصري بزيارة طرابلس، الأحد 27 ديسمبر الحالي، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية.

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