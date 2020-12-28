السفير الأميركي يؤكد للمشري حرص واشنطن على إنجاح الحوار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا, ريتشارد نورلاند، حرص واشنطن على إنجاح مسار الحوار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

جاء تأكيد نورلاند خلال لقاء أجراه معه اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عبر تطبيق «زوم».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المري ونورلاند ناقشا خلال اللقاء «التطورات الخاصة بالحوار السياسي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري ونورلاند أكدا «خلال اللقاء حرصَهما على أن يؤدي مسار الحوار في النهاية إلى حالة استقرار دائمة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام».

وأوضح المصدر أن السفير الأميركي أكد من جهته «أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها، وعلى حرص الولايات المتحدة على إنجاح مسار الحوار السياسي، وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا».

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