بوجواري يقوم بجولة تفقدية لمشروعي الطريقين الدائريين الثاني والخامس

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم، بجولة ميدانية لمشروع تنفيذ ازدواج الطريق الدائري الخامس، الممتد من جزيرة دوران حي السلام حتى شارع جمال عبد الناصر، حيث أكد على سرعة إزالة جميع العوائق في مسار هذا المشروع لتخفيف الازدحام في حركة السير.

كما قام بوجواري بزيارة مشروع صيانة الطريق الدائري الثاني من مفترق مستشفى طب وجراحة الأطفال إلى مركز شرطة الفويهات، والذي يهدف إلى صيانة هذه الطريق التي تعرضت لهبوطات في طبقة الأسفلت بدرجات كبيرة منذ عدة سنوات أثرت على حركة سير المركبات.

هذا وأكد على ضرورة الانتهاء من العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا