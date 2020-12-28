«كهرباء» الحكومة الليبية تناقش سير عمل الشركة وآليات وضع الحلول العاجلة لأزماتها

عقد مجلس إدارة الشركة الليبية للكهرباء القابضة، اليوم الإثنين، اجتماعها الثالث لعام 2020 بمقر الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية بمدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، فإن الاجتماع ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للكهرباء القابضة الدكتور فخري المسماري وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة .

وتم خلال الاجتماع، عرض الموازنة التقديريه للعام (2021 ) كما تم أيضا استعراض الميزانية الختاميه للعام المنصرم (2019)، بحسب البيان الصادر

وناقش رئيس الهيئة مع أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للكهرباء القابضة، الوضع العام للشركة والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل الشركة وكيفية وضع الحلول العاجلة لها.