المرصد السوري: تركيا تنوي إرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة

ليبيا – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هناك معلومات تؤكد نية تركيا إرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة.

المرصد السوري أوضح عبر مكتبه الاعلامي أن تركيا أوقفت منذ منتصف نوفمبر الماضي عودة من تم إرسالهم سابقاً وذلك رغم استمرار مفاوضات الحل السياسي بعد الاتفاق الليبي – الليبي على وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ حتى الآن نحو 18 ألفاً بينهم 350 دون سن الثامنة عشرة، مشيراً إلى أن 10750 عادوا إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم والحصول على مستحقاتهم المالية في حين تم إرسال مرتزقة متشددين من جنسيات مختلفة بلغ عددهم نحو 10 آلاف بينهم من حملة الجنسية التونسية لدعم حكومة الوفاق.

المرصد السوري بيّن أن عدد القتلى من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 496 قتيلاً.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية