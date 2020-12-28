«الثني» يوجه بحل جميع العراقيل التي تواجه مركزي سبها وبنغازي الطبيين

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي للاطمئنان على سير العمل في المركزين.
وضم الاجتماع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، ومدير عام مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش، بحضور رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة.
وناقش الاجتماع، ملف تطوين العلاج بالداخل، والعلاج في الخارج وآليات إدارته، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه.
وأكدت مدير عام مركز بنغازي الطبي، أن حوالي 359 مواطنة ومواطناً تم إيفادهم للعلاج بالخارج.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بضرورة الإسراع في توفير مصنع للأكسجين، ووضعت آلية لتوفيره بمركز بنغازي الطبي إلى حين توفير المصنع.
وفي سياق متصل، اطلع “الثني” على أبرز المشاكل التي تواجه مركز سبها الطبي، مؤكدا ضرورة معالجتها في أسرع وقت.
وأثنى مديرو المراكز الطبية، على دور جهاز الإمداد الطبي في توفير الإحتياجات الخاصة بالمركزين.
بدوره، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق والتعاون التام مع جهاز الإمداد الطبي لتوفير الخدمات للمواطنين، وضمان استمرارها.
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