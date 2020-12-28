«الثني» يوجه بحل جميع العراقيل التي تواجه مركزي سبها وبنغازي الطبيين

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي للاطمئنان على سير العمل في المركزين.

وضم الاجتماع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، ومدير عام مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش، بحضور رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة.

وناقش الاجتماع، ملف تطوين العلاج بالداخل، والعلاج في الخارج وآليات إدارته، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه.

وأكدت مدير عام مركز بنغازي الطبي، أن حوالي 359 مواطنة ومواطناً تم إيفادهم للعلاج بالخارج.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بضرورة الإسراع في توفير مصنع للأكسجين، ووضعت آلية لتوفيره بمركز بنغازي الطبي إلى حين توفير المصنع.

وفي سياق متصل، اطلع “الثني” على أبرز المشاكل التي تواجه مركز سبها الطبي، مؤكدا ضرورة معالجتها في أسرع وقت.

وأثنى مديرو المراكز الطبية، على دور جهاز الإمداد الطبي في توفير الإحتياجات الخاصة بالمركزين.

بدوره، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق والتعاون التام مع جهاز الإمداد الطبي لتوفير الخدمات للمواطنين، وضمان استمرارها.