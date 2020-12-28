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واشنطن تؤكد حرصها على إنجاح الحوار السياسي الليبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حرص الولايات المتحدة على إنجاح مسار الحوار السياسي، وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نورلاند برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاثنين، عبر تقنية الزوم، ناقش الطرفان خلاله التطورات الخاصة بالحوار السياسي وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فقد “أكد الطرفان حرصهما على أن يؤدي مسار الحوار في النهاية إلى حالة استقرار دائمة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام”، فيما أكد السفير الأمريكي أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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