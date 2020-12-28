معيتيق يلتقي الفريق الطبي العائد من إيطاليا ويشيد بتلبيتهم لنداء الواجب الإنساني

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الاثنين الفريق الطبي العائد من إيطاليا الموفد من قبل المركز الوطني لمكافحة الامراض لمساعدة الأطقم الطبية الإيطالية في مواجهة جائحة كورونا والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.

الفريق الطبي استعرض بحسب تغريدة نشرها معيتيق على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، تجربتة العملية رفقة الأطباء الطليان التي استمرت لأكثر من ستة أشهر بالعمل السريري في المستشفى بما فيها قسم العزل والعناية الفائقة المخصص لعلاج المصابين بفيروس “كورونا”.

وأكد الأطباء رغبتهم نقل تجربتهم للعناصر الطبية العاملة بالمستشفيات الليبية وشددو على ضرورة تطوير آفاق التعاون مع دولة ايطاليا في المجال الصحي للاستفادة من خبرتها بهدف تطوير قطاع الصحة في ليبيا.

معيتيق أشاد بالأطباء الشباب الذين لبو نداء الواجب الإنساني بالتوجه لدولة ايطاليا الصديقة ومساعدة الأطباء هناك لمواجهة جائحة “كورونا’، والاستفادة من خبرتهم ونقلها إلى ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية