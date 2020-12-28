«دبرز»: مصر لن تفرط في حليفها «المشير حفتر» في ليبيا إلا عند الحصول على ضمانات

زعم عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن “السلطات المصرية لن تفرط في حليفها المشير خليفة حفتر في ليبيا إلا عند الحصول على ضمانات تعتقد أنها متوفرة في شخص حفتر فقط”، بحسب ادعائه.

وواصل «دبرز» مزاعمه في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية، قائلًا إن “مواقف السلطات في طرابلس من حفتر واضحة لا تحتاج إلى تفصيل”، بحسب كلامه.

وتابع «دبرز» الموالي بشدة لتركيا؛ أنه “من المبكر الحديث عن نتائج لاجتماعات الوفد المصري الذي يزور طرابلس خاصة بعد التوتر الأخير بين الوفاق ومصر”، على حد زعمه.

وأردف أن “الشق الأمني هو الجزء الرئيسي في المحادثات بين الجانبين، إضافة إلى الحديث عن الأوضاع السياسية ومن بينها خيار استمرار حكومة الوفاق الحالية في أداء مهامها”، بحسب تعبيره.

وأوضح أن “الوفاق ستطالب بتفعيل الاتفاقيات المشتركة الموقعة سابقا والتي تخدم البلدين، إضافة إلى تنسيق الترتيبات بين الجانبين بعد معرفة خيارات الدولة المصرية في التعامل مع الملف الليبي”، على حد قوله.