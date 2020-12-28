الكفرة ترحل 90 مهاجرا غير شرعي من الجنسية السودانية

قام مركـز الإيواء والترحيل الكفــرة، بترحيل 90 مهاجرا من الجنسية السودانية كانوا قد دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

من جانبه، قال رئيس مركز الإيواء، محمد الفضيل، إنه رافق الشاحنة التي تقل المهاجرين برا عبر الطريق الصحراوي جنوب مدينة الكفرة وحتى تسليمهم للجهات الأمنية السودانية المكلفة باستلامهم.

يشار إلى أن منطقة الكفرة تعتبر نقطة عبور مهمة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من السودان وتشاد وجنوب مصر باتجاه سواحل ليبيا على البحر المتوسط شمالا.

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