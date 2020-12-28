حملات لتعقيم مدارس القبة تزامناً مع بدء الدراسة

قامت إدارة الخدمات الصحية ومركز الرصد الأولي في القبة، بالتنسيق مع مراقبة التربية والتعليم، بتنظيم حملة تعقيم وتطهير لعدة مدارس في المدينة، شملت تعقيم المباني والفصول الدراسية والممرات.

وتأتي الحملة استشعارا بالمسؤولية التضامنية حيال آلية التعايش مع الوباء، وتوفير الضوابط والشروط للوقاية من جائحة كورونا لاسيما التعقيم، ونشر ثقافة التعامل مع الجائحة داخل الأوساط الطلابية.

وتتزامن الحملة مع بداية الدراسة في بعض مدارس بلدية القبة، وتعكس التعاون والجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد مدير مركز الرصد والاستجابة السريعة بن جلول علي ارحومة، أن هذه الحملات ستتواصل بكافة المدارس بعد التنسيق مع إدارات المدارس بشأن توفير مواد التعقيم، مشيرا إلى أن الحملة صاحبها التأكيد على تطبيق شروط الحماية والتباعد الجسدي بين الطلبة والمعلمين.

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