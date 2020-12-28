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المرأة تتألق في تراغن وتُظهر إبداعا بـ”الحلو والحار”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة تراغن إقامة معرض تشجيعي لخريجات الدورة التدريبية في مجال “الحلو والحار”، نظمته مؤسسة “عطاء الخير” للأعمال الخيرية برعاية منظمة “يو إن دي بي”.

وشهد المعرض حضور إدارة مؤسسة “عطاء الخير” وعدد من ناشطات المجتمع المدني في تراغن وخريجي دورة الحلاقة.

وامتهنت بعض العارضات صناعة الأغذية المحلية من خبز وغيره كخطوة في مواجهة الوضع الاقتصادي المعيشي عموما، وكمصدر دخل يؤمّن حياة كريمة للأسرة.

وشمل المعرض منتجات الفتيات لعدد من أصناف المأكولات التي تم تدريبهن على صناعتها، وبعض من المقتنيات والصناعات التقليدية التي يدخل سعف النخيل وأليافه وصوف الأغنام في صناعتها، وبعض من منتجات المنطقة الزراعية.

يشار إلى أن منظمة “يو إن دي بي”، الداعم الرئيسي لدورات مؤسسة “عطاء الخير” في مجالات الحلاقة للشباب وصناعة الحلو والحار للفتيات في بلدية تراغن، خلال الفترة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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