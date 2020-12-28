الرملي: زيارة الوفد المصري لطرابلس تعكس تغير سياسة القاهرة تجاه ليبيا

قال الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود مختار إسماعيل الرملي، إن زيارة الوفد الأمني المصري إلى طرابلس تعكس تغيرا كبيرا في سياسة الدولة المصرية، من دعم مطلق لحفتر، إلى إمكانية الحوار مع حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكد الرملي، في تصريحات صحفية، أن مصر بدأت تتخلى عن حفتر الذي ينتهج مبدأ السلاح، سعيا لاحتضان مبدأ السياسة القائم على أسس عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقام وفد مصري بزيارة طرابلس، الأحد 27 ديسمبر الحالي، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية.

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