فارس : تركيا تحاول جاهدة عرقلة الاتفاقات الليبية – الليبية

قال الخبير في الشؤون العربيّة والمستشار السابق لجامعة الدول العربية حامد فارس، إن مصر تضع لبنة رئيسية في الحفاظ على قوام الدولة الليبية ومحاولة حلحلة الأزمة في ظل حالة من الانسداد السياسي، مؤكداً أن مصر تعمل على حل الأزمة السياسية الليبية ولم الشمل مجددًا.

وأشار فارس، إلى أن مصر لن تقبل التدخل التركي العسكري السافر في الشؤون الليبية، إذ حمل الوفد المصري إلى طرابلس رسالة قوية مفادها رفض تأجيج الأوضاع داخل الأراضي الليبية.

وأكد فارس، أن تركيا تحاول جاهدة عرقلة الاتفاقات الليبية – الليبية، التي تتم بوساطة مصرية، وعلى المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة التمسك بالفرصة التي أتاحتها له مصر ووضع المصلحة الليبية نصب أعينهم.

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