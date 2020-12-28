معرض تراثي لـ”كنوز الماضي العتيق” في وادي عتبة (صور)

تعد وادي عتبة إحدى المناطق التي ما زالت تحافظ على ترسيخ الموروث الثقافي جيلا بعد جيل، ولذلك افتتح أبناء الفقيد عبدالحفيظ الأنصاري معرضا تراثيا بناء على وصية الأخير قبل وفاته، للتعريف بما كان يقتنيه الآباء والأجداد في قديم الزمان.

واحتوى المعرض على كل الموروثات التي اندثرت، وأخرى في طريقها للنسيان، من آلات الحرث، ومقتنيات منزلية، وعملات نقدية للعهد الملكي والعثماني، وغيرها من الصناعات القديمة التي زيّنت المكان بعبق الماضي الأصيل، وسط ذهول زواره.

ويحرص القائمون على المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام، على تعريف الزوار بما جمعه الفقيد منذ عقود عبر لوحة سمفونية بألوان الماضي العتيق، ويحمل المعرض في طياته الكثير من الكنوز التي غيّبها الزمان وطال عليها الأمد.

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