ارتفاع أسعار الملابس الشتوية.. أزمة تزيد أوجاع الليبيين

بدأت أزمة ارتفاع أسعار ملابس الشتاء، تؤرق المواطن الليبي وهو يبحث عن أسعار مناسبة له ولأسرته، تقيهم من برد الشتاء القارس.

ومع انخفاض درجات الحرارة وقلة السيولة وارتفاع الأسعار، تجددت أزمة غلاء أسعار الملابس الشتوية، وتحديدا في سوق السبت، الذي يشهد حركة للزبائن الباحثين عن أسعار ملائمة بالنسبة لهم.

ويعد تراجع الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار خاصة الملابس الشتوية، ومع عدم توفر السيولة في المصارف تزداد معاناة الأب ذي الدخل المحدود لتوفير ما يحتاجه أبناؤه من لباس يقيهم من البرد.

وكمحاولات من التجار لجذب المواطنين للشراء، يقومون بعرض تخفيضات مع نهاية السنة الميلادية، إلا أن هذه المحاولات لا تلقى قبولا كبيرا، نظرا لعدم وجود السيولة وغياب الحلول الجذرية لأزمة طال أمدها، في بلد النفط والغاز.

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