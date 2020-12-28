في «سوتشي» الروسية.. «أوغلو» و «لافروف» يبحثان تطورات ملف الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه سيبحث خلاله لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، بمدينة سوتشي الروسية غدًا الثلاثاء، تطورات ملف الأزمة الليبية وسبل تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال «أوغلو»، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه سيبحث مع لافروف، عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الملف السوري، وعمل اللجنة الدستورية السورية، إضافة لملف الأزمة الليبية وتعزيز وقف إطلاق النار هناك.

وقال وزير الخارجية التركي: “اجتماعي يوم غد مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هو الاجتماع الثامن في اجتماعات التخطيط فيما بيننا، والاجتماع السابق بيننا كان في أنطاليا التركية، وهو سيكون للتحضير لقمة التعاون الاستراتيجي القادمة بين بلدينا، وبحث ملفات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب العلاقات الثنائية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أفادت في وقت سابق أن جاويش أوغلو، سيزور مدينة سوتشي الروسية في 29 ديسمبر للمشاركة في الجلسة الثامنة لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة، التي تشكل جزءًا من مجلس التعاون التركي – الروسي رفيع المستوى.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن اجتماع لافروف وأوغلو، سوف يركز على إيجاد طرق لمواصلة إقامة حوار سياسي شامل وإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحياة العامة في ليبيا إلى مجرى سلمي ومستقر.